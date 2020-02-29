Родион Нахапетов мог влюбиться в Елену Соловей, если бы не Вера Глаголева





Недавно Елена Соловей появилась в студии шоу “Привет, Андрей!”, что стало ее первым выходом на публику после продолжительной работы за границей. В 1990-х актриса вместе с мужем покинули Россию, отправившись в США, где в одном из фильмов работала вместе с Родионом Нахапетовым. Артист признавался, что был “без ума” от коллеги, и мог “втрескаться в нее по уши”, если бы не Вера Глагольева. При этом обе актрисы хорошо ладили, а Соловей часто помогала коллеге советами по сотрудничеству со Смоктуновским. Соловей сильно переживала за пару после их развода.Для режиссера измена мужа стала большим потрясением. Как выяснилось, Родион Нахапетов нашел другую во время проживания в США, а позже пара поженилась. Коллеги и друзья артистов отмечали, что со временем Глаголева простила бывшего супруга.