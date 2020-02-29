«Реву уже который день»: Беременная вторым ребенком звезда «Дом-2» Ольга Рапунцель пожаловалась на моральное истощение





Участница проекта «Дом-2» Ольга Рапунцель говорит о том, что не хочет, чтобы ее жалели. Просто сейчас у нее был непростой период, и в итоге она плачет уже не первый день, а успокоиться у нее никак не получается. Более того, девушка не хочет, чтобы такое состояние было у нее постоянно, так как привыкла окружать себя позитивом. В последнее время именно она стала человеком, поведение которого разбирали практически каждое общее собрание.Оказывается, Ольга устала от постоянных беспочвенных обвинений в свой адрес. Ей бы очень хотелось, чтобы всех участников телестройки обсуждали по очереди, а не только бесконечно уделяли время ей и ее семье. На данный момент девушка нуждается в отдыхе, а ко всему и восстановлении. Поклонники посоветовали после родов Ольге Рапунцель уходить с проекта.