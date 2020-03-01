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Ученые составили список помогающих «поумнеть» продуктов

Ученые составили список продуктов, улучшающих память и мозговую деятельность. Речь идет об овощах, фруктах, растительном масле и зерновых культурах, помогающих «поумнеть».

Изначально эксперты выделили злаки. Так, овёс благоприятно воздействует на работу мозга, поскольку содержит витамины группы В, являющиеся важными для нервной системы. Кроме этого, они улучшают память и стимулируют кровообращение. Любители ананасов запоминают больше информации и могут лучше подготовиться к экзаменам. По словам ученых, авокадо – это кладезь витаминов, мононенасыщенных жиров и минералов. Оно не только «кормит» мозговые клетки, но и ускоряет усвоение материала. Данный фрукт может защитить организм от болезней сердечно-сосудистой системы, стрессового и депрессивного состояния. Также его употребление позитивно сказывается на общем состоянии организма.

Специалисты поместили в список баклажаны, лимоны, свеклу и курагу в качестве продуктов для ума. Первые защищают клетки мозга от повреждений, а свекла поднимает настроение и помогает сконцентрироваться. Что касается кураги, она повышает работоспособность и снижает напряжение. Растительные масла омега-3 и омега-6 активизируют работу центрального органа нервной системы, за счет наличия в них ненасыщенных жирных кислот.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:16

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