Ученые составили список помогающих «поумнеть» продуктов





Изначально эксперты выделили злаки. Так, овёс благоприятно воздействует на работу мозга, поскольку содержит витамины группы В, являющиеся важными для нервной системы. Кроме этого, они улучшают память и стимулируют кровообращение. Любители ананасов запоминают больше информации и могут лучше подготовиться к экзаменам. По словам ученых, авокадо – это кладезь витаминов, мононенасыщенных жиров и минералов. Оно не только «кормит» мозговые клетки, но и ускоряет усвоение материала. Данный фрукт может защитить организм от болезней сердечно-сосудистой системы, стрессового и депрессивного состояния. Также его употребление позитивно сказывается на общем состоянии организма.Специалисты поместили в список баклажаны, лимоны, свеклу и курагу в качестве продуктов для ума. Первые защищают клетки мозга от повреждений, а свекла поднимает настроение и помогает сконцентрироваться. Что касается кураги, она повышает работоспособность и снижает напряжение. Растительные масла омега-3 и омега-6 активизируют работу центрального органа нервной системы, за счет наличия в них ненасыщенных жирных кислот.