Сомнолог Александра Пучкова назвала способы избавиться от бессонницы без таблеток





Даже малейший стресс может спровоцировать бессонницу, которая не проходит даже спустя несколько дней. При этом регулярное недосыпание приводит к хроническому расстройству, а также ожирению, сердечно-сосудистым недугам и сбоям в работе иммунитета. Александра Пучкова отметила, что недостаток сна нельзя компенсировать, но бороться с проблемой достаточно просто даже не прибегая к снотворному. Стоит лишь изменить привычки и распорядок дня. Например, можно приучить себя, что кровать – исключительно для сна. Тогда организм будет засыпать как только человек окажется под одеялом. Если сон “ушел”, нужно встать и делать что-то нудное, и попробовать уснуть снова, когда придет чувство сонливости.Эксперт посоветовала отказаться от привычки работать за ноутбуком в постели или читать книги. В случае, если бессонница не проходит продолжительное время, следует обратиться к врачу.