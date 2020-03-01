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«Мы ее потеряли»: Елена Соловей не перевезла мать в США из-за ее болезни

Елена Соловей вернулась на родину после долгих лет жизни в США, приняв участие в передаче «Привет, Андрей!». В студии актриса рассказала, что не смогла забрать с собой мать в другую страну из-за ее болезни.
«Мы ее потеряли»: Елена Соловей не перевезла мать в США из-за ее болезни

Во время интервью с Малаховым знаменитость сообщила, что с ней в Штаты отправился только отец, поскольку родительница скончалась незадолго до отъезда из РФ. Как сказала Елена Соловей, ее мать очень переживала и собиралась уехать к дочери. Женщина изучала английский язык, но внезапно столкнулась с серьезной болезнью.

Артистка отметила, что родственница была полна сил, поэтому ее уход из жизни потряс всю семью. «Мне кажется, что она со мной все равно», - поделилась звезда кино. Актриса тяжело переживала потерю близкого человека, и теперь во время каждого приезда в Россию она посещает кладбище, где похоронена родительница.

Известно, что Соловей переехала в США в конце 90-х годов. У нее есть дочь Ирина, которая живет в Германии со своим супругом и тремя детьми, а также сын Павел, являющийся микробиологом.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:07

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