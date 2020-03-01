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Врач-онколог Мария Королева раскрыла детали развития рака груди у мужчин

Врач-онколог Мария Королева рассказала о развитии рака груди у мужчин. Специалист отметила, что об этом недуге знают даже не все медики, поскольку на его долю приходится всего 1% диагностируемых случаев РМЖ.

Главными симптомами рака груди у мужчин становится опухлость, утяжеление, выделения из соска, увеличение лимфоузлов и боли в этой области. Однако даже при своевременном обращении к врачу правильный диагноз ставится лишь в 20% случаев. Часто мужчины не просят помощи у специалистов, даже когда обнаруживают первые признаки, а 45% из обратившихся в больницу уже имеют метастазы и опухоль. В группе риска находятся мужчины в возрасте 60-70 лет, а также имеющие ожирение или цирроз печени граждане. Вероятность возникновения недуга увеличивается, если пациент пережил лучевую терапию в прошлом или попадал под воздействие ионизирующей радиации. В качестве профилактики рака груди мужчинам рекомендуется проходить осмотр.

Медики напоминают женщинам, что в 95% рак груди лечится успешно, но для предотвращения его развития пациентам в возрасте 40-50 лет следует проходить ежегодную цифровую маммографию. Интервал в 2 года можно выдерживать гражданкам в возрасте 50-70 лет.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:09

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