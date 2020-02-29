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«Это пробитое дно»: звезда «Дом-2» Даша Пынзарь высказалась о банной вечеринке с сухим льдом

После того, как звезда проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь узнала, чем закончилась банная вечеринка блогера Екатерины Диденко, она пришла в настоящий шок. Оказывается, использование сухого льда привело к человеческим жертвам. Дарья не стала оставаться равнодушной и прокомментировала эту ситуацию.
«Это пробитое дно»: звезда «Дом-2» Даша Пынзарь высказалась о банной вечеринке с сухим льдом

Прошлой ночью достаточно известный в Сети блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. К слову, в интернете девушку знают, как «аптечного ревизорро». И вот в самый разгар праздника ее супруг предложил высыпать в бассейн около 25 килограмм сухого люда, который вступив в химическую реакцию, начал выделять углекислый газ. В итоге все, кто находился внутри помещения, упали в обморок.

Закончилась эта история очень печально, потому что муж Екатерины и еще несколько ее друзей попали в реанимацию, где и скончались от отека легких.

Дарья Пынзарь отметила, что вся ситуация «это пробитое дно». Более того, Даша Пынзарь пришла в шок, потому что после трагедии блогер начала снимать видео с собой, где она вся в слезах просит помочь найти ей психолога. Ко всему, Дарья Пынзарь призывает быть внимательнее, когда люди слушают всяких блогеров и руководствоваться своим умом, ведь зная элементарно химию, можно было предотвратить случившееся.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:46

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