«Это пробитое дно»: звезда «Дом-2» Даша Пынзарь высказалась о банной вечеринке с сухим льдом





Прошлой ночью достаточно известный в Сети блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. К слову, в интернете девушку знают, как «аптечного ревизорро». И вот в самый разгар праздника ее супруг предложил высыпать в бассейн около 25 килограмм сухого люда, который вступив в химическую реакцию, начал выделять углекислый газ. В итоге все, кто находился внутри помещения, упали в обморок.Закончилась эта история очень печально, потому что муж Екатерины и еще несколько ее друзей попали в реанимацию, где и скончались от отека легких.Дарья Пынзарь отметила, что вся ситуация «это пробитое дно». Более того, Даша Пынзарь пришла в шок, потому что после трагедии блогер начала снимать видео с собой, где она вся в слезах просит помочь найти ей психолога. Ко всему, Дарья Пынзарь призывает быть внимательнее, когда люди слушают всяких блогеров и руководствоваться своим умом, ведь зная элементарно химию, можно было предотвратить случившееся.