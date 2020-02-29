Алиса Салтыкова выпустила откровенный клип на песню “Нет берегов”

На опубликованном ролике видно, как Алиса Салтыкова целуется и обнимается с партнером на различных поверхностях, например, на подоконнике, полу квартиры, капоте машины или в постели. Артистка отметила, что песня на 150% посвящена любви, а в композиции множество раз повторяется строчка “все потому что любовь”. Исполнительница запечатлена в откровенных позах, которые поклонники назвали чувственными, а происходящее в кадре – нежным и страстным.Над созданием клипа работало агентство LiST Studio. За первые несколько дней после презентации ролика в YouTube он набрал более 124 тысяч просмотров.