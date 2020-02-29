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Алиса Салтыкова выпустила откровенный клип на песню “Нет берегов”

В новом видео Алиса Салтыкова показала чувства, которые возникают между возлюбленными. Певица презентовала клип на песню “Нет берегов” в своем Instagram-аккаунте.

На опубликованном ролике видно, как Алиса Салтыкова целуется и обнимается с партнером на различных поверхностях, например, на подоконнике, полу квартиры, капоте машины или в постели. Артистка отметила, что песня на 150% посвящена любви, а в композиции множество раз повторяется строчка “все потому что любовь”. Исполнительница запечатлена в откровенных позах, которые поклонники назвали чувственными, а происходящее в кадре – нежным и страстным.

Над созданием клипа работало агентство LiST Studio. За первые несколько дней после презентации ролика в YouTube он набрал более 124 тысяч просмотров.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:46

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