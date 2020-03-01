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Экс-супруга Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила рэпера в похищении детей

Экс-супруга рэпера Сергея Пархоменко обвинила его в похищении детей. По словам Полины Ололо, сейчас ведутся сборы необходимых документов для передачи в суд.
Экс-супруга Сергея Пархоменко Полина Ололо обвинила рэпера в похищении детей

Скандал в семье звезд начался летом прошлого года. Бывшая гражданская избранница Сереги заявила, что отдала ему наследников – 9-летнего Платона и 10-летнего Марка, после чего певец уехал из Москвы в Харьков, не сообщив женщине о переезде. Спустя месяц дети вернулись домой без вещей. Рэпер предложил экс-жене оставить ребят с ним, поскольку он обладает лучшими возможностями для их воспитания. «Он просто украл детей, ничего не сообщив мне. Мы созвонились и долго ругались, но так и не пришли к итоговому решению», - отметила Полина Ололо.

В последний раз бывшая партнерша исполнителя видела детей месяц назад. Как сказала украинка, Сергей Пархоменко забрал у них смартфоны и запретил звонить матери без его разрешения. Ололо уже общалась с полицией по поводу случившегося и подготовила документы для суда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 05:11

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