Оксана Самойлова рассказала о сложностях воспитания четырех детей без няни призналась, что мечтает выспаться

Недавно Оксана Самойлова родила долгожданного сына Давида, который стал четвертым ребенком в звездной семье. Жена рэпера Джигана давно отказалась от помощи няни, воспитывая детей самостоятельно, но в своем микроблоге она пожаловалась на хронический недосып. Модель призналась, что может спать стоя, сидя и даже на полу. Также она похвасталась перед поклонниками тем, что быстро сбросила вес. Уже через неделю после кесарева сечения она заметила прогресс, отметив, что не делает ничего для этого и еще не носит бондаж.Оксана Самойлова родила всех детей с помощью кесарева сечения, а врачи разрешили ей делать пятую аналогичную процедуру, но модель не готова к пополнению семьи в дальнейшем. Она отметила, что почувствовала себя хорошо уже спустя несколько дней после операции и успешно выписалась.