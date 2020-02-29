АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG работает над обновлением линейки тонких ноутбуков…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Оксана Самойлова рассказала о сложностях воспитания четырех детей без няни призналась, что мечтает выспаться

Оксана Самойлова рассказала, насколько тяжело воспитывать четырех детей без помощи няни. На своей странице в Instagram модель заявила о мечте выспаться.

Недавно Оксана Самойлова родила долгожданного сына Давида, который стал четвертым ребенком в звездной семье. Жена рэпера Джигана давно отказалась от помощи няни, воспитывая детей самостоятельно, но в своем микроблоге она пожаловалась на хронический недосып. Модель призналась, что может спать стоя, сидя и даже на полу. Также она похвасталась перед поклонниками тем, что быстро сбросила вес. Уже через неделю после кесарева сечения она заметила прогресс, отметив, что не делает ничего для этого и еще не носит бондаж.

Оксана Самойлова родила всех детей с помощью кесарева сечения, а врачи разрешили ей делать пятую аналогичную процедуру, но модель не готова к пополнению семьи в дальнейшем. Она отметила, что почувствовала себя хорошо уже спустя несколько дней после операции и успешно выписалась.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Оксана Самойлова рассказала о сложностях воспитания четырех детей без няни призналась, что мечтает…
Алиса Салтыкова выпустила откровенный клип на песню “Нет…
Сомнолог Александра Пучкова назвала способы избавиться от бессонницы без…
«Это пробитое дно»: звезда «Дом-2» Даша Пынзарь высказалась о банной вечеринке с сухим…
«В океане любви»: Обнаженная Анастасия Волочкова продемонстрировала фото из…
Дженнифер Лопес начала подготовку к свадьбе с Алексом…
Huawei готовится выпустить недорогие…
«Народный артист, пожилой человек!»: Эдгард Запашный поддержал Евгения…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель требует от Ильи Яббарова алименты на…
Звезда «Дом-2» Настя Кочервей купила маме квартиру за два…
Автомобиль Toyota Land Cruiser признан самым востребованным для жителей…
В Сети опубликованы изображения “заряженного” Hyundai i20…
В КНР стоимость Redmi K30 5G снизилась до 286…
«Красные дорожки – это шоу»: Анфиса Чехова рассказала о настоящем предназначении светских…
Производитель сухого льда “Реал-Инвест” объяснил смерть посетителей сауны в…
Алеся Семеренко опять вернулась к звезде «Дом-2» Сергею…
В Сети разместили шпионские фото нового Volkswagen T7…
Издание Sohu сообщило о создании Россией уникального композитного материала для…
Ученые: Водоросли улучшают здоровье…
Ученые объяснили способность собак носом улавливать слабое тепловое…
Звезда «Дом-2» Александра Черно рассказала о тайных желаниях во время…
Эксперты рассказали, в каких случаях необходимо отключить электрогидравлическую систему…
Realme 6 прошел тест на эталонном процессоре на базе Helio G90 в…
Любовь Успенская удивила поклонников образом в обтягивающем платье без нижнего…
«Откуда бред собираете?»: Павел Прилучный прокомментировал новости о финансовых…
В Техасе во время теста лопнул прототип корабля Starship Илона…
Блогер Маркус Браунли сделал обзор уникального Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим…
Профессор Джошуа Пирс: Безответная ядерная атака России, смертельно опасна для…
Просмотреть все новости