Huawei готовится выпустить недорогие 5G-флагманы





В конце 2019 года Huawei выпустила бюджетные смартфоны Nova 6 5G и Nova 6. Тем не менее, согласно инсайдеру Digital Chat Station, скоро в продажу поступят новые продукты китайской компании, а именно – недорогие 5G-флагманы линейки Nova 7. Источник рассказал, что устройства будут представлены весной, после выхода телефонов серии P40. Более того, сообщается, что производитель собирается выпустить три смартфона Nova 7, которые получат поддержку сети пятого поколения.Устройства называются Nova 7 5G, Nova 7 SE 5G и Nova 7 Pro 5G. Источники также добавили, что некоторые из предстоящих новинок будут оснащены OLED-дисплеем, имеющим встроенный сканер отпечатков пальцев, а работать они будут на процессоре Kirin 990 5G.