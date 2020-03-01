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Эксперты составили список готовых покорить рынок России в 2020 году кроссоверов

Эксперты составили список кроссоверов, готовых покорить рынок России в 2020 году. Первое место досталось модели Hyundai Palisade.

Данная машина появится на территории РФ во второй половине этого года. Ее высота достигает 1750 мм, длина - 4981 мм, а ширина – 1976 мм. Моторная линейка автомобиля состоит из бензинового мотора на 3,8 литров, выдающего 295 лошадиных сил. Также присутствует 2,2-литровый двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Базовые версии обладают передним приводом, а максимальные модификации будут полноприводными. Также в 2020 году на рынке России появится Genesis GV80 с тремя силовыми установками на выбор. Объем двух бензиновых моторов составляет 2,5 и 3,5 литра соответственно, а по уровню мощности они достигают 300 и 380 лошадиных сил. Также имеется 3-литровый дизельный мотор, выдающий 278 «лошадок».

В марте российские дилерские автосалоны китайской корпорации Chery начнут получать транспортные средства флагманского Tiggo 8. За основу кроссовера разработчики взяли модульную платформу T1X. В машине установлен 2-литровый бензиновый мотор мощностью 170 лошадиных сил, а привод полагается только передний.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 06:11

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