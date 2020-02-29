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Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель требует от Ильи Яббарова алименты на сына

Нервы звезды скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алены Рапунцель уже не выдерживают, и она собирается пойти на крайние меры. Девушка признается, что уже устала от того, что молодой человек никак ей не помогает и говорит, что хочет решить этот вопрос по закону.
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель требует от Ильи Яббарова алименты на сына

Во время общего собрания Алена Рапунцель не выдержала и заявила, что Илья Яббаров практически материально не помогает собственному сыну. Так, по словам Алены, Илья дал немного денег после того, как она с Богданом вернулась из Владивостока, но только потому что на тот момент ребенок переболел, а на его лечение ушла внушительная сумма. После Илья Яббаров побывал на дне рождении Богдана и сделал ему подарок, но денег молодая мама так и не увидела.

Теперь Алена говорит, что Насте Голд не стоит обижаться на тот факт, что она собирается подать на алименты, ведь многие семьи в России так живут. Более того, она предлагает, чтобы Илья Яббаров выплачивал ей ежемесячно 15 тысяч рублей, а в противном случае дело придется решать через суд.

Ко всему Алена заявила, что не хочет, чтобы Настя Голд гуляла и общалась с ее ребенком. В итоге это все привело к скандалу. Илья Яббаров взбесился и сказал, что готов сделать все по закону, но тогда он заберет ребенка у Алены и будет с ним гулять где хочет, но никто не будет ему диктовать условия.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:02

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