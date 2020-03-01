Эксперт Евгений Додолев вспомнил о годовщине со дня смерти ведущего Владислава Листьева





Владислав Листьев погиб в результате огнестрельного ранения 1 марта 1995 года, что произошло в подъезде его дома. Журналист Евгений Додолев считает, что коллеги свергли ведущего с должности президента “ВиДа”, но их слезы на похоронах он назвал настоящими. Также ему не кажется убедительной версия, что смерть артиста была выгодна Сергею Лисовскому, которого Листьев лишил заработка мораторием на рекламу. Дело в том, что при обыске полиция нашла в его офисе специальную комнату для допросов с двумя узниками.Додолев считает, что бизнесмен не стал бы хранить такой компромат. Также он отвергает версию причастия к делу жены артиста Альбины Назимовой, которая терпела постоянные измены. Наиболее реалистичную, по мнению журналиста, версию произошедшего ему рассказал Александр Литвиненко. Считается, что Листьев мешал работе правой руке Березовского – Бадри Патаркацишвили, который планировал провести реформы на “первой кнопке”.Листьев боролся с происходящим в Останкино беззаконием, поэтому его планировали “припугнуть”, но исполнители перестарались.