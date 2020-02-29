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«В океане любви»: Обнаженная Анастасия Волочкова продемонстрировала фото из постели

Анастасия Волочкова разместила в Instagram очередной провокационный пост. На фото обнаженная балерина запечатлена в постели, а в подписи к нему она описала свои чувства, которые испытывала в тот момент.
«В океане любви»: Обнаженная Анастасия Волочкова продемонстрировала фото из постели

Светская львица не стесняется публиковать на своей странице откровенные фотографии, будоража воображение подписчиков. На этот раз Анастасия Волочкова позировала перед камерой голой, лежа на кровати, застеленной постельным бельем, на котором изображены пальмы и океан. Фигуру знаменитости прикрыло покрывало. В подписи к эффектному фото артистка написала, что находится «в океане любви». Тем не менее, остается только догадываться, какой оказалась реакция подписчиков на сюжет балерины, поскольку она снова закрыла комментарии.

Не так давно танцовщица на некоторое время позволила юзерам оставлять отзывы под своими публикациями. Тогда интернет-пользователи бурно высказали свое мнение о Волочковой. Судя по всему, ей надоела постоянная критика в свой адрес. Один из фолловеров упрекнул звезду в больших ногах, о чем сообщает Слово и Дело.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:37

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