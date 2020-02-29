Дженнифер Лопес начала подготовку к свадьбе с Алексом Родригесом





Почти три года назад Дженнифер Лопес начала отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Изначально пара вместе посещала светские мероприятия, а потом познакомили своих детей. Спустя год после первой встркчи влюбленные начали планировать собственную свадьбу, но из-за плотного рабочего графика церемония долгое время откладывалась. В Сети ходили слухи о том, что певица не могла решить, где устроить праздник: в Париже или Нью-Йорке. Само предложение руки и сердца прозвучало в 2019 году, а в последние месяцы звезда была занята съемками в фильме и концертным туром, но после всех забот она решила серьезно приступит к подготовке к свадьбе.Имеются сведения, что на торжество пара готова потратить $3 млн. На церемонии выступят звезды мирового масштаба, а также будут задействованы спецэффекты. Согласно предварительным данным, на мероприятие будут приглашены около 500 гостей.