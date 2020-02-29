«Народный артист, пожилой человек!»: Эдгард Запашный поддержал Евгения Петросяна





Эдгард Запашный рассказал, что недавно пообщался с Евгением Петросяном. Юморист признался генеральному директору Московского государственного цирка, что не может справиться с деструктивной информацией о нём и его семье, которую распространяют журналисты., – обратился дрессировщик к сотрудникам "жёлтой прессы", призвав их учитывать возраст и статус комика.По словам Эдгарда Запашного, справиться с подобной проблемой можно с помощью введения штрафов для работников СМИ. Ещё он прокомментировал слухи о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции из цирка вывели граждан КНР. Как выяснилось, эта новость не является правдивой. Как передаёт новостной портал "МК", знаменитость отметил, что писать о чём-либо негативном журналистам интереснее, чем подавать положительную информацию.