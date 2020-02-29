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«Народный артист, пожилой человек!»: Эдгард Запашный поддержал Евгения Петросяна

Эдгард Запашный поддержал Евгения Петросяна, который подвергается нападкам со стороны "жёлтой прессы". Известный дрессировщик выразил недовольство тем, что знаменитости беззащитны перед СМИ.

Эдгард Запашный рассказал, что недавно пообщался с Евгением Петросяном. Юморист признался генеральному директору Московского государственного цирка, что не может справиться с деструктивной информацией о нём и его семье, которую распространяют журналисты. «Это народный артист, заслуженный, пожилой человек!», – обратился дрессировщик к сотрудникам "жёлтой прессы", призвав их учитывать возраст и статус комика.

По словам Эдгарда Запашного, справиться с подобной проблемой можно с помощью введения штрафов для работников СМИ. Ещё он прокомментировал слухи о том, что из-за вспышки коронавирусной инфекции из цирка вывели граждан КНР. Как выяснилось, эта новость не является правдивой. Как передаёт новостной портал "МК", знаменитость отметил, что писать о чём-либо негативном журналистам интереснее, чем подавать положительную информацию.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 20:10

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