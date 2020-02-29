В Сети опубликованы изображения “заряженного” Hyundai i20 N





Хэтчбеку Hyundai i20 N необходимо иметь достаточную мощность, чтобы конкурировать с Volkswagen Polo GTI, Renault Clio Rs и Ford Fiesta ST. Пока неизвестно, будет ли вестись работа над данным проектом, но независимые дизайнеры студии X-Tomi Design решили представить его внешний вид. Таким образом новинка получила броский дизайн. В частности, автомобилю приписали большие боковые воздухозаборники на переднем бампере, спойлер с красными акцентами и увеличенную нижнюю решетку. Черная крыша и стойки контрастирует с ярким голубым цветом автомобиля.Согласно предварительным данным, Hyundai i20 N может получить переработанное шасси, которое обеспечит улучшенную управляемость.