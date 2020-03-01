Ученые рассказали о пользе «золотого» молока с куркумой





Если ежедневно употреблять вышеназванный напиток, можно значительно улучшить как физические, так и умственные показатели. Молоко в паре с куркумой способствует борьбе с бессонницей, депрессией и когнитивными проблемами. Согласно результатам научной работы ученых, приправа благоприятно воздействует на мозг и помогает предотвращать нарушения работы данного органа. Кроме этого, «золотой» напиток содержит в себе природные антиоксиданты и имеет противовоспалительный эффект. Он помогает справляться с преждевременным старением кожи, укрепляет иммунитет, а также является профилактикой при онкологических недугах.Куркума оказывает положительное воздействие на печень, органы дыхания и суставы. Сочетание специи с молоком способствует нормализации сахара в крови и эффективному сжиганию жира, что нужно для правильного похудения.