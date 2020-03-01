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Блогер сравнил скорость работы iPhone 6s и 11 Pro Max

На просторах Сети блогер решил устроить сравнение iPhone 6s и iPhone 11 Pro Max. Результаты были опубликованы на YouTube-канале PhoneBuff.

Скорость отклика смартфона служит крайне значимым параметром гаджета, на который обращают внимание покупатели. Пользователи Сети заинтересовались данной характеристикой у аппаратов Appe, а именно iPhone 6s и iPhone 11 Pro Max. В большинстве случаев владельцы смартфонов не замечают разницы в производительности из-за несущественных задач, но на канале PhoneBuff решили измерить всю доступную мощность. На обоих смартфонах запускались одинаковые приложения и выполнялись конкретные операции, чтобы зафиксировать скорость работы.

В итоге iPhone 6s запустил все программы из списка за 2 минуты и 46 секунд, а iPhone 11 Pro Max для этого понадобилось всего 1 минута и 45 секунд. Скорость загрузки из ОЗУ тоже оказалась быстрее у более новой модели.

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Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 03:10

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