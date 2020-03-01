Блогер сравнил скорость работы iPhone 6s и 11 Pro Max





Скорость отклика смартфона служит крайне значимым параметром гаджета, на который обращают внимание покупатели. Пользователи Сети заинтересовались данной характеристикой у аппаратов Appe, а именно iPhone 6s и iPhone 11 Pro Max. В большинстве случаев владельцы смартфонов не замечают разницы в производительности из-за несущественных задач, но на канале PhoneBuff решили измерить всю доступную мощность. На обоих смартфонах запускались одинаковые приложения и выполнялись конкретные операции, чтобы зафиксировать скорость работы.В итоге iPhone 6s запустил все программы из списка за 2 минуты и 46 секунд, а iPhone 11 Pro Max для этого понадобилось всего 1 минута и 45 секунд. Скорость загрузки из ОЗУ тоже оказалась быстрее у более новой модели.