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Алеся Семеренко опять вернулась к звезде «Дом-2» Сергею Захарьяшу

Недолго выдержала участница проекта «Дом-2» Алеся Семеренко без Сергея Захарьяша за периметром. Известно, что девушка, пробыв несколько дней за воротами телестройки, уже вернулась обратно.
Алеся Семеренко опять вернулась к звезде «Дом-2» Сергею Захарьяшу

Стоит отметить, что Алеся Семеренко после возвращения с острова практически сразу поспешила покинуть «Дом-2». Свое поведение Алеся объяснила тем, что совсем не хочет, чтобы ее учили жизни под телевизионными камерами. Ко всему, Алеся Семеренко заверяет, что большинство других участниц телестройки ей завидуют.

А вот Сергей Захарьяш утверждает, что по-прежнему хочет сделать предложение Алесе Семеренко, впереди у них может быть свадьба, а потом и долгая семейная жизнь. И пока Сергей Захарьяш мечтал о долгой совместной жизни, Алеся Семеренко наслаждалась свободой. Ко всему, говорила во всеуслышание, что сбежала из «дурдома». Девушка гуляла в ночном клубе, а фотографии с этого мероприятия опубликовала в stories в Instagram.

Более того, известно, что компанию Алесе Семеренко составили Ксюша Шаповал и экс-участник проекта «Дом-2» Виталий Еворовский. Однако, видимо, вдоволь погуляв, Алеся Семеренко опять вместе с Сергеем Захарьяшом.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:54

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