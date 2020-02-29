Алеся Семеренко опять вернулась к звезде «Дом-2» Сергею Захарьяшу





Стоит отметить, что Алеся Семеренко после возвращения с острова практически сразу поспешила покинуть «Дом-2». Свое поведение Алеся объяснила тем, что совсем не хочет, чтобы ее учили жизни под телевизионными камерами. Ко всему, Алеся Семеренко заверяет, что большинство других участниц телестройки ей завидуют.А вот Сергей Захарьяш утверждает, что по-прежнему хочет сделать предложение Алесе Семеренко, впереди у них может быть свадьба, а потом и долгая семейная жизнь. И пока Сергей Захарьяш мечтал о долгой совместной жизни, Алеся Семеренко наслаждалась свободой. Ко всему, говорила во всеуслышание, что сбежала из «дурдома». Девушка гуляла в ночном клубе, а фотографии с этого мероприятия опубликовала в stories в Instagram.Более того, известно, что компанию Алесе Семеренко составили Ксюша Шаповал и экс-участник проекта «Дом-2» Виталий Еворовский. Однако, видимо, вдоволь погуляв, Алеся Семеренко опять вместе с Сергеем Захарьяшом.