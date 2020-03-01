Невзлюбивший светские вечера Илья Глинников пожаловался на эмоциональное выгорание

Фолловеры звезды сериала «Интерны» узнали из фрагмента опубликованного интервью, что их кумир перемещается по Москве, как ниндзя. Он, как и все, сталкивается с эмоциональным выгоранием. Для Ильи Глинникова важно в этом круговороте различных событий оставаться самим собой, не превращаясь в штамп или ярлык. Знаменитость предпочитает направлять свою энергию в творчество, а не растрачивать ее на ненужные вещи. Рассуждая о своей профессии, артист заявил, что в любую работу нужно вкладывать всего себя.Актер довольно категоричен в собственных суждениях и каждую минуту посвящает тому, что ему нравится. Своих поклонников Глинников привлекает тем, что отличается от большинства коллег и честно говорит о принципах. По словам артиста, жизнь довольно коротка, и нужно многое в ней успеть, поэтому он не любит посещать разные светские вечера, отнимающие кучу времени.