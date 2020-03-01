Невзлюбивший светские вечера Илья Глинников пожаловался на эмоциональное выгорание
Илья Глинников разместил в Instagram новую публикацию, где рассказал поклонникам интересные факты из жизни. Актер посетовал на эмоциональное выгорание и заявил о нелюбви к светским вечерам.
Фолловеры звезды сериала «Интерны» узнали из фрагмента опубликованного интервью, что их кумир перемещается по Москве, как ниндзя. Он, как и все, сталкивается с эмоциональным выгоранием. Для Ильи Глинникова важно в этом круговороте различных событий оставаться самим собой, не превращаясь в штамп или ярлык. Знаменитость предпочитает направлять свою энергию в творчество, а не растрачивать ее на ненужные вещи. Рассуждая о своей профессии, артист заявил, что в любую работу нужно вкладывать всего себя.
Актер довольно категоричен в собственных суждениях и каждую минуту посвящает тому, что ему нравится. Своих поклонников Глинников привлекает тем, что отличается от большинства коллег и честно говорит о принципах. По словам артиста, жизнь довольно коротка, и нужно многое в ней успеть, поэтому он не любит посещать разные светские вечера, отнимающие кучу времени.
Фолловеры звезды сериала «Интерны» узнали из фрагмента опубликованного интервью, что их кумир перемещается по Москве, как ниндзя. Он, как и все, сталкивается с эмоциональным выгоранием. Для Ильи Глинникова важно в этом круговороте различных событий оставаться самим собой, не превращаясь в штамп или ярлык. Знаменитость предпочитает направлять свою энергию в творчество, а не растрачивать ее на ненужные вещи. Рассуждая о своей профессии, артист заявил, что в любую работу нужно вкладывать всего себя.
Актер довольно категоричен в собственных суждениях и каждую минуту посвящает тому, что ему нравится. Своих поклонников Глинников привлекает тем, что отличается от большинства коллег и честно говорит о принципах. По словам артиста, жизнь довольно коротка, и нужно многое в ней успеть, поэтому он не любит посещать разные светские вечера, отнимающие кучу времени.