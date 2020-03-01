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Бывший супруг Екатерины Гордон Сергей Жорин обвинил её в употреблении запрещённых препаратов

Недавно между известным российским юристом, автором-исполнителем Екатериной Гордон и бьюти-блогером Айзой Анохиной разгорелся скандал – они обвинили друг друга в употреблении запрещённых препаратов. Вмешаться решил бывший супруг правозащитницы. По его словам, она действительно принимает наркотические вещества.

Адвокат Сергей Жорин, проживший пару лет в браке с Екатериной Гордон, рассказал, что не единожды наблюдал супругу в неадекватном состоянии. Нередко после этого юрист обвиняла его в физическом насилии. Для того, чтобы подстраховать себя юрист снял видеоролик, на котором, как он считает, знаменитость запечатлена в момент наркотического опьянения.,

Адвокат отметил, что не хотел рассказывать об этом, однако из-за недавних скандалов Гордон с бьюти-блогером Айзой Анохиной и певицей Валерией решил всё же вмешаться. Бывший супруг известной правозащитницы считает, что автор-исполнитель решила монетизировать образ жертвы с целью продвинуться по карьерной лестнице и проникнуть в политическую среду. Вдобавок ко всему Жорин рассказал и о том, что знаменитость не раз хотела уйти из жизни. «После госпитализации с ней, естественно, работали психологи, она лежала в соответствующей больнице», – заключил он.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 02:11

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