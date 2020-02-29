Производитель сухого льда “Реал-Инвест” объяснил смерть посетителей сауны в Москве





Как известно, на дне рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко скончались три человека после того, как в бассейн было брошено почти 25 кг сухого льда. Олег Уланов отметил, что сухой лед является концентрированным углекислым газом. Он испарился в большом количестве из-за разницы температур и вытеснил кислород. Люди, находящиеся внизу, попросту потеряли сознание из-за нехватки воздуха, поэтому их смерть произошла из-за удушья, а не из-за отравления веществом. Сам продукт производитель назвал безопасным, но использованные объемы посчитал фатальными.Олег Уланов сравнил сухой лед с ножом, который остается безопасным, если им пользоваться на кухне и не давать в руки преступнику.