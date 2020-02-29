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Автомобиль Toyota Land Cruiser признан самым востребованным для жителей России

Интернет-портал для реализации автомобилей в России провел социальной опрос, совместно с агентством аналитики «Автостат». По результату онлайн-голосования, Toyota Land Cruiser признан самым востребованным для жителей России.
Автомобиль Toyota Land Cruiser признан самым востребованным для жителей России

В опросе на официальном сайте «Auto.ru» приняли участие мужчины и женщины из восьми мегаполисов РФ: Москва, Самара, Новосибирск, Владивосток, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Как выяснилось, практически все респонденты единогласно выбрали модель Toyota Land Cruiser, как самый оптимальный вариант для ежедневной езды в городе. Эксперты объясняют выбор водителей соотношением технических характеристик, внешнего вида и небольшого расхода топлива, учитывая объем двигателя.

Кроме того, 20% всех участников опроса предпочитают другие модели автомобилей, однако все равно от «Toyota Motor Corporation». Крупнейшая японская компания давно завоевала доверие водителей своей надежной технологией автомобилестроения. Большим преимуществом является широкий ценовой диапазон, который позволяет каждому потенциальному покупателю выбрать именно ту машину, которую он может себе позволить.

Как известно, за последние несколько лет средний сегмент представленных моделей компании составляет достойную конкуренцию премиальным автомобилям класса «Люкс» европейских производителей.

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Авто
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:46

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