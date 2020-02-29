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В США прошла тестовая демонстрация фильма “Годзилла против Конга”

В США состоялась тестовая демонстрация киноленты “Годзилла против Конга” американского кинорежиссера Адама Вингарда. Фильм выйдет в российский прокат в ноябре 2020 года.

Согласно данным издания Comic Book, публика высоко оценила фильм после первой волны тестовых показов. Адам Вингард в своем микроблоге показал кадр из киноленты 1962 года выпуска, где запечатлены Конг и Годзилла, отметив, что день просмотра оказался тяжелым для “этих двух приятелей”. Прокатный график кинокартины изменялся студией Warner Bros. уже несколько раз. В ноябре прошлого года релиз перенесли с марта на ноябрь 2020 года.

Как известно, фильм “Годзилла 2: Король монстров” провалилась в прокате, собрав всего $386 млн при бюджете в $200 млн. Эксперты предполагают, что незначительная прибыль повлияла на изменения в дате выхода на экраны финальной кинокартины.

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Культура
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:10

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