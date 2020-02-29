«Красные дорожки – это шоу»: Анфиса Чехова рассказала о настоящем предназначении светских церемоний
Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала о предназначении светских церемоний. В личном блоге Instagram она написала: «Красные дорожки – это шоу».
Известная актриса и певица активно развивается в медиа-сфере еще с конца прошлого века. На ее счету десятки самых рейтинговых телепрограмм не только в России. Среди них: «Мастер Шеф», «Взвешенные и счастливые», «Орел и Решка» и многие другие шоу, известные во всем мире. Кроме карьеры, главным человеком в жизни Анфисы Чеховой является ее восьмилетний сын Соломон. Также телеведущая не забывает о своих многочисленных поклонниках и активно публикует фото и видео в Instagram.
В недавней записи Анфиса Чехова решила приоткрыть занавес шоу-бизнеса и рассказать подписчикам Сети, зачем проводятся церемонии так называемых «красных дорожек». Она сообщила, светские встречи с сотней журналистов и папарацци - это всего лишь «шоу». «Ведь «публичные люди» одеваются на красные дорожки именно затем, чтобы их обсуждали, чтобы публике было интересно разглядывать, восхищаться, критиковать, копировать и даже посмеяться», - написала телеведущая.
Поклонники оставили сотни комментариев с комплиментами, адресованными 42-летней звезде и ее «сногсшибательному образу».
Известная актриса и певица активно развивается в медиа-сфере еще с конца прошлого века. На ее счету десятки самых рейтинговых телепрограмм не только в России. Среди них: «Мастер Шеф», «Взвешенные и счастливые», «Орел и Решка» и многие другие шоу, известные во всем мире. Кроме карьеры, главным человеком в жизни Анфисы Чеховой является ее восьмилетний сын Соломон. Также телеведущая не забывает о своих многочисленных поклонниках и активно публикует фото и видео в Instagram.
В недавней записи Анфиса Чехова решила приоткрыть занавес шоу-бизнеса и рассказать подписчикам Сети, зачем проводятся церемонии так называемых «красных дорожек». Она сообщила, светские встречи с сотней журналистов и папарацци - это всего лишь «шоу». «Ведь «публичные люди» одеваются на красные дорожки именно затем, чтобы их обсуждали, чтобы публике было интересно разглядывать, восхищаться, критиковать, копировать и даже посмеяться», - написала телеведущая.
Поклонники оставили сотни комментариев с комплиментами, адресованными 42-летней звезде и ее «сногсшибательному образу».