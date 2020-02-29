Ученые: Водоросли улучшают здоровье ЖКТ
Американские ученые провели первый эксперимент, посвященный воздействию потребления C.reinhardtii. Полученные результаты показали, что водоросли улучшают здоровье ЖКТ.
Ранее польза употребления быстрорастущего растения не изучалась. На протяжении многих лет ученые исследовали его как устойчивый и экономически выгодный источник важных растительных продуктов, особенно медицинских лекарств и биотоплива. Однако в рамках нового эксперимента научные сотрудники стали рассматривать Chlsmydomonas reinhardtii, как пищевую добавку для улучшения человеческого здоровья.
По итогам опытов на грызунах, употребление водорослей уменьшает скорость снижения веса у животных с острым колитом, что чаще всего связано с воспалением пищеварительного тракта. За счет этих результатов эксперты планировали проверить тот же эффект у людей с признаками, которые связаны с СРК, и без них.
После проведения исследования добровольцы, ранее страдающие от частых проблем с ЖКТ в анамнезе, почувствовали меньший дискомфорт в кишечнике. Также у них снизилось вздутие живота и количество газов.
Ранее польза употребления быстрорастущего растения не изучалась. На протяжении многих лет ученые исследовали его как устойчивый и экономически выгодный источник важных растительных продуктов, особенно медицинских лекарств и биотоплива. Однако в рамках нового эксперимента научные сотрудники стали рассматривать Chlsmydomonas reinhardtii, как пищевую добавку для улучшения человеческого здоровья.
По итогам опытов на грызунах, употребление водорослей уменьшает скорость снижения веса у животных с острым колитом, что чаще всего связано с воспалением пищеварительного тракта. За счет этих результатов эксперты планировали проверить тот же эффект у людей с признаками, которые связаны с СРК, и без них.
После проведения исследования добровольцы, ранее страдающие от частых проблем с ЖКТ в анамнезе, почувствовали меньший дискомфорт в кишечнике. Также у них снизилось вздутие живота и количество газов.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:25