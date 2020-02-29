Ученые: Водоросли улучшают здоровье ЖКТ





Ранее польза употребления быстрорастущего растения не изучалась. На протяжении многих лет ученые исследовали его как устойчивый и экономически выгодный источник важных растительных продуктов, особенно медицинских лекарств и биотоплива. Однако в рамках нового эксперимента научные сотрудники стали рассматривать Chlsmydomonas reinhardtii, как пищевую добавку для улучшения человеческого здоровья.По итогам опытов на грызунах, употребление водорослей уменьшает скорость снижения веса у животных с острым колитом, что чаще всего связано с воспалением пищеварительного тракта. За счет этих результатов эксперты планировали проверить тот же эффект у людей с признаками, которые связаны с СРК, и без них.После проведения исследования добровольцы, ранее страдающие от частых проблем с ЖКТ в анамнезе, почувствовали меньший дискомфорт в кишечнике. Также у них снизилось вздутие живота и количество газов.