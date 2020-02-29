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Ученые: Водоросли улучшают здоровье ЖКТ

Американские ученые провели первый эксперимент, посвященный воздействию потребления C.reinhardtii. Полученные результаты показали, что водоросли улучшают здоровье ЖКТ.
Ученые: Водоросли улучшают здоровье ЖКТ

Ранее польза употребления быстрорастущего растения не изучалась. На протяжении многих лет ученые исследовали его как устойчивый и экономически выгодный источник важных растительных продуктов, особенно медицинских лекарств и биотоплива. Однако в рамках нового эксперимента научные сотрудники стали рассматривать Chlsmydomonas reinhardtii, как пищевую добавку для улучшения человеческого здоровья.

По итогам опытов на грызунах, употребление водорослей уменьшает скорость снижения веса у животных с острым колитом, что чаще всего связано с воспалением пищеварительного тракта. За счет этих результатов эксперты планировали проверить тот же эффект у людей с признаками, которые связаны с СРК, и без них.

После проведения исследования добровольцы, ранее страдающие от частых проблем с ЖКТ в анамнезе, почувствовали меньший дискомфорт в кишечнике. Также у них снизилось вздутие живота и количество газов.

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Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:25

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