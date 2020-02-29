Стоимость игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3 раскрыта до официальной презентации





Новинка от Xiaomi геймерский смартфон Black Shark 3 стоит 430 долларов, что приятно удивило покупателей. Однако топовая версия будет стоить 470 долларов по актуальному курсу к китайскому юаню. Аппарат называют одним из самых мощных на рынке благодаря наличию производительного процессора Snapdragon 865. Экран имеет разрешение 2K, но версия Black Shark 3 Pro получила матрицу 3K. Кадровая частота составляет 90 Гц, а частота отклика достигла 270 Гц. Гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, имеет тройную основную камеру и 8 Гб ОЗУ, а емкость аккумулятора составила 4720 мАч.Официальная презентация Black Shark 3 состоится 3 марта.