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Стоимость игрового смартфона Xiaomi Black Shark 3 раскрыта до официальной презентации

Компания Xiaomi раскрыла стоимость игрового смартфона Black Shark 3 до официальной презентации. В Сети уже раскрыты технические характеристики этого мощного устройства.

Новинка от Xiaomi геймерский смартфон Black Shark 3 стоит 430 долларов, что приятно удивило покупателей. Однако топовая версия будет стоить 470 долларов по актуальному курсу к китайскому юаню. Аппарат называют одним из самых мощных на рынке благодаря наличию производительного процессора Snapdragon 865. Экран имеет разрешение 2K, но версия Black Shark 3 Pro получила матрицу 3K. Кадровая частота составляет 90 Гц, а частота отклика достигла 270 Гц. Гаджет поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, имеет тройную основную камеру и 8 Гб ОЗУ, а емкость аккумулятора составила 4720 мАч.

Официальная презентация Black Shark 3 состоится 3 марта.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:11

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