Звезда «Дом-2» Александра Черно рассказала о тайных желаниях во время беременности





Одна из самых ярких участниц телепроекта, общаясь со своими подписчиками, рассказала, что в первые три месяца беременности испытывала сильнейший токсикоз. Девушка практически ничего не ела, вследствие чего потеряла около 15 килограмм. Сашу одолевали странные желания. То ей хотелось почувствовать запах тухлой курицы, то попробовать маринованный лук и покушать шаурму, приготовленную в придорожном ларьке.Сейчас, находясь на пятом месяце, Саше приходится решать новые проблемы. Девушка собралась на "Остров любви", решив сделать себе перед путешествием депиляцию зоны бикини. Проблема заключается в том, что ей тяжело найти подходящего мастера. При этом девушке нужна новая летняя и пляжная одежда, так как старая стала мала из-за растущего живота. Возможно, именно эти проблемы и стали причиной недовольства Черно своим мужем Иосифом Оганесяном.