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«Мне так жаль, что я туда пошел»: Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

Российский эстрадный исполнитель Дима Билан раскритиковал интервью с журналисткой Ириной Шихман. Он опубликовал негативный отклик в личном блоге Instagram со словами: «Мне так жаль, что я туда пошел».
«Мне так жаль, что я туда пошел»: Дима Билан раскритиковал интервью с Ириной Шихман

Известный певец и киноактер дал интервью журналистке Ирине Шихман в рамках программы «А поговорить?» в декабре 2019 года. По словам Димы Билана, он только сегодня – 29 февраля 2020 года впервые просмотрел видеозапись их диалога. 38-летний артист настолько возмутился, что не смог сдержать своих эмоций и в не характерной для себя форме, очень прямолинейно, высказался на своей странице в социальной сети.

«Чувство после интервью, что Ирина давно меня не то, что не уважает… это слишком для неё», - написал певец обрывками фраз. Подписчики Сети отметили, что по стилю написания, вероятно, Диму Билана одолевают сильные чувства несправедливости и разочарования. Поклонники постарались максимально поддержать своего кумира и всего за 5 часов со времени публикации записи написали более 1600 комментариев.

Как известно, на этой неделе Дима Билан сообщил, что вынужден перенести запланированный концерт по причине здоровья. Фанаты очень обеспокоены состоянием артиста, особенно в контексте сложившейся ситуации.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 21:11

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