В КНР стоимость Redmi K30 5G снизилась до 286 долларов





Redmi K30 5G поступил в прошлом месяце и представляет собой наиболее дешёвый смартфон среди всех устройств, поддерживающих сеть пятого поколения. Стоимость стала ниже на версию, имеющую 6 и 128 Гб оперативной и флеш-накопительной памяти соответственно. Ранее модель можно было приобрести за 335 долларов, теперь её владельцем можно стать за 286 условных единиц, что эквивалентно 19 174 рублям по актуальному курсу.Устройство имеет экран, диагональ которого составляет 6,67 дюйма, а кадровая частота – 120 Гц. Данный продукт Xiaomi интересен также благодаря встроенному NFC-модулю, поддержке технологии быстрой зарядки и двойной камере, оснащённой датчиками изображения с разрешением 20 и 2 мегапикселя. Ёмкость аккумулятора равна 4500 мАч.