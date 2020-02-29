Ученые объяснили способность собак носом улавливать слабое тепловое излучение





Гладкий кончик носа собаки всегда холоднее температуры воздуха, а также в этом месте сосредотачивается большое количество нервных окончаний. В рамках эксперимента эти млекопитающие выбирали между теплым объектом и холодным на расстоянии 1,6 м. Все три питомца, участвующих в исследовании, справились с заданием безошибочно, несмотря на то, что действовали “вслепую”.При помощи МРТ ученые подтвердили наличие особенности, отметив, что она могла передаться современным собакам от их сородичей. Предки собак во время охоты могли выслеживать свою жертву по теплу ее тела. Однако этот метод не работает на больших расстояниях.