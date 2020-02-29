В Сети разместили шпионские фото нового Volkswagen T7 Multivan





Новая версия автомобиля обладает эволюционным стилем, поддерживающий корпус своего предшественника с украшениями в форме современных элементов. Согласно предварительным данным, T7 Multivan будет базироваться на новой платформе, однако эти сведения пока что не были официально подтверждены. Ожидается, что моторная линейка машины будет состоять из бензиновых и дизельных моторов с 2-литровым объемом. По имеющейся информации, Volkswagen предложит мягкие гибриды. Кроме этого, возможно внедрение плагина гибрида под названием GTE.Испытания новинки, чьи фото размещены на просторах Сети, проводили пару недель назад. Разработчики должны объединить 4-цилиндровую бензиновую силовую установку с электрическим двигателем и аккумулятором. Судя по всему, презентация авто состоится в конце этого или в начале следующего года.