АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
LG работает над обновлением линейки тонких ноутбуков…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

В Техасе во время теста лопнул прототип корабля Starship Илона Маска

На территории Техаса прошел тест прототипа нового корабля Илона Маска. Вот только разработка Starship в ходе мероприятия лопнула и разорвалась на части.

На канале LabPadre платформы Youtube размещено видео прямой трансляции с места тестирования, проходившего вблизи деревни Бока-Чика. На кадрах можно заметить, как лопается прототип транспортного средства Илона Маска. Как отметили в ролике, наддув выполнялся за счет жидкого азота. Впоследствии теста треснула нижняя часть Starship SN1, а его детали поднялись в воздух на 10-20-метров, после чего приземлились на землю.

Осенью на территории Техаса проводились испытания другого прототипа разработки Mk1. Корабль планируют использовать для космических миссий. Кроме этого, он будет выполнять роль 2-й ступени BFR – ракеты-носителя, изготовлением которой на данный момент занимается SpaceX.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Realme 6 прошел тест на эталонном процессоре Geekbench на базе Helio…
Любовь Успенская удивила поклонников образом в обтягивающем платье без нижнего…
«Откуда бред собираете?»: Павел Прилучный прокомментировал новости о финансовых…
В Техасе во время теста лопнул прототип корабля Starship Илона…
Блогер Маркус Браунли сделал обзор уникального Xiaomi Mi Mix Alpha с опоясывающим…
Профессор Джошуа Пирс: Безответная ядерная атака России, смертельно опасна для…
В Петербурге массажиста подозревают в изнасиловании…
В Подмосковье школьница умерла на перемене после…
«Два часа мучений»: Анастасия Волочкова рассказала об уходе за…
Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой в эфире «Вечернего…
LG работает над обновлением линейки тонких ноутбуков…
iPhone 11 пролежал в озере два месяца и не…
В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до +9…
Ученые нашли три связанных со смертельным заболеванием легких…
Эксперты составили список советов для желающих купить авто с…
«Не бережет себя»: Поклонники Григория Лепса выразили беспокойство о здоровье…
Ученые определили благоприятное время суток для…
Эксперты рассказали о методах обмана на…
Переодевшиеся в зловещие костюмы Лиза и Гарри Галкины «напугали» Аллу…
У звезды «Дом-2» Алены Рапунцель появились первые претензии к Денису…
Специалисты составили рейтинг лучших бюджетных пикапов в…
Звезда «Дом-2» Катя Скалон: «Иванов кричал моей маме в трубку, что хочет от меня…
«Не нравится ни гостям, ни зрителям»: Эксперт Евгений Додолев объяснил громкий провал телеведущей Ксении Собчак на Первом…
«Безобидные нарушения ПДД»: Эксперты рассказали, за что можно лишиться…
В Сети появились шпионские фото Skoda Octavia…
Лера Кудрявцева рассказала о преследующих её панических…
В Сети опубликованы патентные изображения Seat…
“Убийца ноутбуков”: Apple выпустит планшет iPad Pro 2020, оснащенный клавиатурой с сенсорной…
Просмотреть все новости