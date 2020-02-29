В Техасе во время теста лопнул прототип корабля Starship Илона Маска
На территории Техаса прошел тест прототипа нового корабля Илона Маска. Вот только разработка Starship в ходе мероприятия лопнула и разорвалась на части.
На канале LabPadre платформы Youtube размещено видео прямой трансляции с места тестирования, проходившего вблизи деревни Бока-Чика. На кадрах можно заметить, как лопается прототип транспортного средства Илона Маска. Как отметили в ролике, наддув выполнялся за счет жидкого азота. Впоследствии теста треснула нижняя часть Starship SN1, а его детали поднялись в воздух на 10-20-метров, после чего приземлились на землю.
Осенью на территории Техаса проводились испытания другого прототипа разработки Mk1. Корабль планируют использовать для космических миссий. Кроме этого, он будет выполнять роль 2-й ступени BFR – ракеты-носителя, изготовлением которой на данный момент занимается SpaceX.
На канале LabPadre платформы Youtube размещено видео прямой трансляции с места тестирования, проходившего вблизи деревни Бока-Чика. На кадрах можно заметить, как лопается прототип транспортного средства Илона Маска. Как отметили в ролике, наддув выполнялся за счет жидкого азота. Впоследствии теста треснула нижняя часть Starship SN1, а его детали поднялись в воздух на 10-20-метров, после чего приземлились на землю.
Осенью на территории Техаса проводились испытания другого прототипа разработки Mk1. Корабль планируют использовать для космических миссий. Кроме этого, он будет выполнять роль 2-й ступени BFR – ракеты-носителя, изготовлением которой на данный момент занимается SpaceX.
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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:36