Профессор Джошуа Пирс: Безответная ядерная атака России, смертельно опасна для США





Профессор кафедры «Материаловедения и специальной металлургии» посвятил одну из своих научных публикаций ядерным военным конфликтам. В качестве наглядных примеров автор работы использовал предположительные ситуации, которые возможны только в теории, например, ядерная атака США на Россию.Джошуа Пирс сообщает, что в случае безответного запуска ста ядерных боеголовок, прежде всего, пострадает страна агрессор, а не цель уничтожения. По его словам, во время запуска произойдёт огромный выброс сажи в атмосферу, которая не только покроет опасным смогом всю территорию государства, но спровоцирует резкие перемены климата и поставит под угрозу плодородность почвы.Как результат, гипотетическая ядерная атака со стороны США убьет не менее 140 тысяч американцев и повлечет массовый голод, который унесет более 5-ти миллионов мирного населения. Джошуа Пирс описал аналогичные примеры в контексте Индии и Китая.