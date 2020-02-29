Профессор Джошуа Пирс: Безответная ядерная атака России, смертельно опасна для США
Американский профессор Джошуа Пирс из Государственного Университета Технологий штата Мичиган заявил, что безответная ядерная атака России смертельно опасна для США. Инженер составил несколько примеров гипотетических ситуаций мировых конфликтов, чтобы продемонстрировать масштабы ужасающих последствий.
Профессор кафедры «Материаловедения и специальной металлургии» посвятил одну из своих научных публикаций ядерным военным конфликтам. В качестве наглядных примеров автор работы использовал предположительные ситуации, которые возможны только в теории, например, ядерная атака США на Россию.
Джошуа Пирс сообщает, что в случае безответного запуска ста ядерных боеголовок, прежде всего, пострадает страна агрессор, а не цель уничтожения. По его словам, во время запуска произойдёт огромный выброс сажи в атмосферу, которая не только покроет опасным смогом всю территорию государства, но спровоцирует резкие перемены климата и поставит под угрозу плодородность почвы.
Как результат, гипотетическая ядерная атака со стороны США убьет не менее 140 тысяч американцев и повлечет массовый голод, который унесет более 5-ти миллионов мирного населения. Джошуа Пирс описал аналогичные примеры в контексте Индии и Китая.
Профессор кафедры «Материаловедения и специальной металлургии» посвятил одну из своих научных публикаций ядерным военным конфликтам. В качестве наглядных примеров автор работы использовал предположительные ситуации, которые возможны только в теории, например, ядерная атака США на Россию.
Джошуа Пирс сообщает, что в случае безответного запуска ста ядерных боеголовок, прежде всего, пострадает страна агрессор, а не цель уничтожения. По его словам, во время запуска произойдёт огромный выброс сажи в атмосферу, которая не только покроет опасным смогом всю территорию государства, но спровоцирует резкие перемены климата и поставит под угрозу плодородность почвы.
Как результат, гипотетическая ядерная атака со стороны США убьет не менее 140 тысяч американцев и повлечет массовый голод, который унесет более 5-ти миллионов мирного населения. Джошуа Пирс описал аналогичные примеры в контексте Индии и Китая.
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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:22