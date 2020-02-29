Любовь Успенская удивила поклонников образом в обтягивающем платье без нижнего белья

В кадре знаменитость позировала перед камерой в эффектном наряде, подчеркнувшем все прелести ее фигуры. Внимательные подписчики заметили, что Любовь Успенская запечатлена на фото в платье без нижнего белья. В подписи к сюжету 66-летняя исполнительница призналась в любви к поклонникам и искренне порадовалась тому, что на ее страницу подписались миллион юзеров. Звезда эстрады поблагодарила почитателей своего творчества за поддержку. Она также рассказала, что собирается выступить на концерте в Уссурийске, где ей подарят тигренка. Певица намерена оставить животное себе, пока оно еще маленькое, а затем передаст его в зоопарк.Однако фанаты не поддержали подобного решения кумира и поинтересовались, зачем артистке нужен «зверь с когтями». Некоторые высказали мнение, что Успенская не может справиться с собственной дочерью – 30-летней Татьяной Плаксиной и посоветовали уделять ей больше внимания. Совсем недавно вокруг семьи королевы шансона разгорелся скандал после участия ее наследницы в передаче, где она рассказала о рукоприкладстве со стороны матери. После обсуждения этой истории на шоу Ксении Собчак исполнительница назвала ее «желтым журналистом».