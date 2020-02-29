«Откуда бред собираете?»: Павел Прилучный прокомментировал новости о финансовых проблемах
Российский актёр театра, кино и дубляжа Павел Прилучный прокомментировал новости о своих финансовых проблемах, назвав эти слухи бредом. Телеведущий выразил недовольство тем, что его расставание с супругой привлекло большое внимание СМИ.
Не так давно Павел Прилучный опубликовал новый пост в своём Instagram-аккаунте, в котором объявил о расставании со своей супругой, актрисой и моделью латвийского происхождения Агатой Муцениеце. Артист отметил, что он и его экс-возлюбленная остались друзьями и попросил поклонников и СМИ проявить солидарность в этот сложный период. Вскоре в различных изданиях появилась информация о том, что пару месяцев назад актёр заложил один из своих автомобилей в банк с целью погасить задолженность.
Павел Прилучный прокомментировал новости, выразив недовольство этими слухами. «Да вы чего там с ума посходили-то? Откуда бред собираете?» – недоумевает он. Таким образом стало понятно, что домыслы о финансовых проблемах знаменитости не являются правдивыми.
Не так давно Павел Прилучный опубликовал новый пост в своём Instagram-аккаунте, в котором объявил о расставании со своей супругой, актрисой и моделью латвийского происхождения Агатой Муцениеце. Артист отметил, что он и его экс-возлюбленная остались друзьями и попросил поклонников и СМИ проявить солидарность в этот сложный период. Вскоре в различных изданиях появилась информация о том, что пару месяцев назад актёр заложил один из своих автомобилей в банк с целью погасить задолженность.
Павел Прилучный прокомментировал новости, выразив недовольство этими слухами. «Да вы чего там с ума посходили-то? Откуда бред собираете?» – недоумевает он. Таким образом стало понятно, что домыслы о финансовых проблемах знаменитости не являются правдивыми.