«Откуда бред собираете?»: Павел Прилучный прокомментировал новости о финансовых проблемах

Не так давно Павел Прилучный опубликовал новый пост в своём Instagram-аккаунте, в котором объявил о расставании со своей супругой, актрисой и моделью латвийского происхождения Агатой Муцениеце. Артист отметил, что он и его экс-возлюбленная остались друзьями и попросил поклонников и СМИ проявить солидарность в этот сложный период. Вскоре в различных изданиях появилась информация о том, что пару месяцев назад актёр заложил один из своих автомобилей в банк с целью погасить задолженность.Павел Прилучный прокомментировал новости, выразив недовольство этими слухами.– недоумевает он. Таким образом стало понятно, что домыслы о финансовых проблемах знаменитости не являются правдивыми.