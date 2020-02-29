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В Петербурге массажиста подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в изнасиловании. Согласно предварительным данным, массажист надругался над несовершеннолетней.
В Петербурге массажиста подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

В правоохранительные органы обратились сотрудники отдела опеки и попечительства МО «Красная речка», написавшие заявление на россиянина. По словам работников, ночью в квартире, которая расположена на Дачном проспекте, 20-летний массажист надругался над 17-летней жительницей Орловской области. В тот момент девушка была в гостях.

Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отделение. Мужчина прошел допрос и был освобожден под обязательство о явке. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:20

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