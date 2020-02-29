В Петербурге массажиста подозревают в изнасиловании несовершеннолетней





В правоохранительные органы обратились сотрудники отдела опеки и попечительства МО «Красная речка», написавшие заявление на россиянина. По словам работников, ночью в квартире, которая расположена на Дачном проспекте, 20-летний массажист надругался над 17-летней жительницей Орловской области. В тот момент девушка была в гостях.Полиция задержала подозреваемого и доставила его в отделение. Мужчина прошел допрос и был освобожден под обязательство о явке. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.