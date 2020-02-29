Realme 6 прошел тест на эталонном процессоре Geekbench на базе Helio G90
Конкуренты Redmi Note 9 - Realme 6 и 6 Pro на кроссплатформенном эталонном процессоре на базе Helio G90 поочерёдно прошли тест в системе скоринга Geekbench. Смартфону Realme 6 удалось набра 508 балов и 1633 на одно- и много-ядерной проверке.
Бюджетный гаджет оснащен однокристальным микропроцессором «Media Tek Helio G90», который является одним из лучших аналогов ЦП Intel. Кроме того, сенсорный дисплей «Ultra Smooth Full HD+» с изображением 90 Гц порадует потенциальных пользователей реалистичностью изображения и отсутствием его искажения. Гибридный зум и высококачественная камера позволят снимать фото и видео с разрешением 64 Мп. Помимо вышеописанных характеристик, стоит отметить встроенную систему быстрого заряда аккумулятора всего за 40-60 минут.
Realme 6 и его премиальная версия разработаны на платформе ОС Android 10 с запасом ОЗУ 8 Гб. Информаторы убеждены, что новинки в очередной раз составят достойную конкуренцию смартфонам среднего сегмента на рынке продаж, в особенности модели Redmi Note 9.
Презентация Realme 6 и 6 Pro ожидается 5 марта 2020 года, а модели появятся в специализированных магазинах всего через 10 дней после анонса.
Бюджетный гаджет оснащен однокристальным микропроцессором «Media Tek Helio G90», который является одним из лучших аналогов ЦП Intel. Кроме того, сенсорный дисплей «Ultra Smooth Full HD+» с изображением 90 Гц порадует потенциальных пользователей реалистичностью изображения и отсутствием его искажения. Гибридный зум и высококачественная камера позволят снимать фото и видео с разрешением 64 Мп. Помимо вышеописанных характеристик, стоит отметить встроенную систему быстрого заряда аккумулятора всего за 40-60 минут.
Realme 6 и его премиальная версия разработаны на платформе ОС Android 10 с запасом ОЗУ 8 Гб. Информаторы убеждены, что новинки в очередной раз составят достойную конкуренцию смартфонам среднего сегмента на рынке продаж, в особенности модели Redmi Note 9.
Презентация Realme 6 и 6 Pro ожидается 5 марта 2020 года, а модели появятся в специализированных магазинах всего через 10 дней после анонса.
Технологии
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:54