LG работает над обновлением линейки тонких ноутбуков Gram





Прошло уже более четырех лет с тех пор, как LG представила миру первый ноутбук Gram, название которого говорит о намерении компании сделать аппарат максимально легким. Выпуская линейку Gram 2020 года, производитель расширил семейство до четырех моделей, имеющих размеры от 14 до 17 дюймов, включая 2-в-1. Компания презентовала новинки с некоторыми обновлениями, чтобы оправдать их высокие цены. Ноутбуки на 17 и 15 дюймов оснащаются батареей до 80 Втч, которая, как утверждает LG, обеспечивает работу до 17 часов и 18,5 часов соответственно. При этом 14-дюймовые версии получают 72 Втч, что не влияет отрицательно на время функционирвани до 18,5 часов. Новые ноутбуки Grams также оснащены процессорами Intel Core 10-го поколения. В частности, модели на 14 и 15-дюймов имеют Core i5-1035G7, а 17-дюймовый Gram получит более мощный i7-1065G7. Аппарат 2-в-1 получил энергоэффективный Core i7-10510U. Gram в версии 2-в-1 располагают 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ, в то время как другие модели начинаются с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD. Дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей предназначается 17-дюймовой версии, а остальные имеют 1920 x 1080 точек в Full HD, когда 2-в-1 оснащен сенсорным экраном Gorilla Glass.Аппараты линейки Gram от LG прошли испытания MIL-STD-810 на прочность, включая защиту от ударов, вибрации, пыли и перепада температур. Начальная цена новейшего 14-дюймового ноутбука составляет $1,2 тыс. долларов, а базовый 15-дюймовый стоит на $100 дороже. Стартовая цена 14-дюймового 2-в-1 достигла $1,6 тыс., в то время как базовый 17-дюймовый Gram стоит целых больше $1,8 тыс.