В Подмосковье школьница умерла на перемене после урока
Девочка ушла из жизни на школьной перемене в Зеленограде в Подмосковье. Как сообщается, она страдала от врождённого заболевания сердца.
28 февраля состояние 13-летней ученицы одной из школ в Зеленограде внезапно ухудшилось. На перемене подросток начал задыхаться, а учителя, ставшие свидетелями этого, вызвали бригаду "скорой помощи". Приехавшие в учебное заведение врачи не смогли помочь девочке, в скором времени она умерла.
Ушедшая из жизни школьница была удочерена местным предпринимателем. Девочка страдала от врождённого заболевания сердца и немного уступала своим сверстникам в развитии. Однако незадолго до смерти подросток проходил медицинскую комиссию, и специалисты не обнаружили никаких серьёзных осложнений.
Как сообщили правоохранительные органы Московской области, на данный момент полицейские заняты проведением необходимой проверки по факту смерти школьницы.
28 февраля состояние 13-летней ученицы одной из школ в Зеленограде внезапно ухудшилось. На перемене подросток начал задыхаться, а учителя, ставшие свидетелями этого, вызвали бригаду "скорой помощи". Приехавшие в учебное заведение врачи не смогли помочь девочке, в скором времени она умерла.
Ушедшая из жизни школьница была удочерена местным предпринимателем. Девочка страдала от врождённого заболевания сердца и немного уступала своим сверстникам в развитии. Однако незадолго до смерти подросток проходил медицинскую комиссию, и специалисты не обнаружили никаких серьёзных осложнений.
Как сообщили правоохранительные органы Московской области, на данный момент полицейские заняты проведением необходимой проверки по факту смерти школьницы.
Происшествия
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:11