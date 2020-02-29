В Подмосковье школьница умерла на перемене после урока





28 февраля состояние 13-летней ученицы одной из школ в Зеленограде внезапно ухудшилось. На перемене подросток начал задыхаться, а учителя, ставшие свидетелями этого, вызвали бригаду "скорой помощи". Приехавшие в учебное заведение врачи не смогли помочь девочке, в скором времени она умерла.Ушедшая из жизни школьница была удочерена местным предпринимателем. Девочка страдала от врождённого заболевания сердца и немного уступала своим сверстникам в развитии. Однако незадолго до смерти подросток проходил медицинскую комиссию, и специалисты не обнаружили никаких серьёзных осложнений.Как сообщили правоохранительные органы Московской области, на данный момент полицейские заняты проведением необходимой проверки по факту смерти школьницы.