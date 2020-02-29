Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой в эфире «Вечернего Урганта»

Известный артист Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, 19 лет живет вместе с популярной певицей Наташей Королевой. В конце весны 2003 года они официально зарегистрировали свои отношения. На протяжении десяти лет коллеги шоу-бизнеса восторгались примерной семьей с безупречной репутацией, однако не так давно в социальных сетях и в новостных заметках СМИ начали появляться слухи о серьезных конфликтах пары.В одном из последних выпусков шоу «Вечерний Ургант» приглашенным гостем впервые стал Сергей Глушко. Поклонники телепрограммы ожидали увидеть артиста в компании своей супруги, однако 49-летний актер пришел один. В диалоге с ведущим выяснилось, что он вовсе не готов к 8 марта, так как не приготовил сюрприз для Наташи Королевой.Иван Ургант предложил Тарзану сделать подарок для жены своими руками прямо на съёмочной площадке. Певец поддержал оригинальную идею и теледеятели приступили к изготовлению глиняных ваз на гончарном кругу. В один из моментов, когда заготовка испортилась, ведущий отметил: «она ушла», на что Сергей Глушко сказал: