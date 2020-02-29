«Два часа мучений»: Анастасия Волочкова рассказала об уходе за волосами

У знаменитости есть свой персональный бьюти-стилист, которая живет рядом с ней. Анастасия Волочкова утверждает, что ее волосы находятся в надежных руках. На днях она решила раскрыть фолловерам секрет красоты, рассказав об уникальной процедуре, во время которой применяется «много всего», а занимает весь процесс около двух часов. В опубликованном сюжете танцовщица пообещала продемонстрировать аудитории полученный результат и отметила, что эффект после проделанной работы получается фантастический. Сама звезда не знает, что с ней делает стилист, однако назвала весь процесс «мучением».Волочкова в очередной раз напомнила поклонникам, как ей удается оставаться стройной и красивой. Как считает светская львица, в уходе за собой главным является правильное питание.В скором времени артистка планирует выйти замуж за своего нового возлюбленного. Показать жениха балерина пообещала на самом торжестве.