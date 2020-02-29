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Ученые нашли три связанных со смертельным заболеванием легких…
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Ученые нашли три связанных со смертельным заболеванием легких гена

Британские ученые обнаружили три гена, связанных со смертельным заболеванием легких. Результаты исследования представителей NIHR были опубликованы в издании American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Исследователи из университетов Лестера и Ноттингема обнаружили участки ДНК, которые повышают риск развития неизлечимой болезни легких, называемой идиопатическим фиброзом легких. Этот недуг приводит к накоплению в органе рубцовой ткани, что затрудняет дыхание. В течение трех лет после обнаружения болезни умирают 50% пациентов, а в Великобритании ежегодно данный диагноз ставится около 6 тысячам граждан. От ИЛФ нет никаких лекарств, а современные методы лечения могут только замедлить прогрессирование. Лучшее понимание причин возникновения заболевания важно для разработки более эффективных методов лечения. В новом исследовании приняли участие сотрудники из более чем 30 учреждений, представляющих 6 стран. Исследовательские группы сравнили ДНК 4 тысяч пациентов с ИЛФ и 20 тысяч здоровых граждан. В общей сложности они проанализировали более 10 миллионов изменений в ДНК и выяснили, что люди с данным недугом с большей вероятностью имели изменения в трех генах, которые ранее не связывались с этой болезнью. Обнаруженные гены указали биологические пути, которые могут стать потенциальными мишенями для новых лекарств.

Ученые подчеркнули, что геномика помогла сделать большой шаг вперед в поиске новых методов лечения ИЛФ.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:21

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