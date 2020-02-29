В Гидрометцентре сообщили о потеплении в Москве до +9 градусов





Как отметили в учреждении, внезапные погодные изменения будут наблюдаться в российской столице уже 1-го марта. В этот день термометры будут показывать до +5 градусов, затем с каждым днем воздух должен нагреваться интенсивнее. По словам работников Гидрометцентра, к концу недели температура увеличится до +9 градусов, а максимальных показателей следует ожидать в выходные, что должны быть по-настоящему теплыми.Эксперты сообщили, что таким способом природа готовит для всех женщин подарок к празднику 8 марта. Согласно предыдущим прогнозам, первый месяц весны в Москве обещает быть теплым.