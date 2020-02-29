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Ученые определили благоприятное время суток для голодания

Американские ученые определили благоприятное время суток для голодания. Результаты нового исследования сотрудников Университета Вандербильта опубликовано в научном издании PLoS Biology.

В последние годы обрели популярность такие тенденции в диете, как прерывистое голодание. Практика отложенного или ограниченного приема пищи помогает многим людям регулировать потребление калорий, что способствует похудению. В связи с этим ученые определили время, которое следует выделить для отказа от пищи, чтобы получить наибольшую пользу. Согласно новому исследованию, эффективность такого метода заключается в циркадных ритмах организма человека. Ученые отметили, что существует множество исследований как на животных, так и на людях, которые указывают на важность тщательного выбора пищи, а также времени для трапезы. Ведущий автор эксперимента Карл Джонсон и его коллега Корнелиус Вандербильт проанализировали результаты исследований голода. Выяснилось, что вечерний перекус мешает организму использовать имеющиеся жировые отложения в качестве топлива. Вместо этого он нацеливался на легкодоступные углеводы, которые человек употребил незадолго до сна. Во время экспериментов меню участников не различались по количеству пищи, а также добровольцы имели одинаковую физическую активность.

Исследование имеет важное значение из-за современных привычек питания, предусматривающих пропуск завтрака. Вместо этого эксперты предлагают голодать от ужина до завтрака, чтобы способствовать процессу снижения веса.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 15:51

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