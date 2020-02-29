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«Не бережет себя»: Поклонники Григория Лепса выразили беспокойство о здоровье кумира

Российский композитор Игорь Крутой опубликовал запись в личном блоге Instagram, в которой поблагодарил Григория Лепса «за гостеприимство». Поклонники, просмотревшие видео с запечатленным певцом, выразили беспокойство о его здоровье.
«Не бережет себя»: Поклонники Григория Лепса выразили беспокойство о здоровье кумира

Эстрадный певец и продюсер активно занимается профессиональной деятельностью и развивается в новых направлениях. В отличие от многих звезд шоу-бизнеса Григорий Лепс пользуется социальными сетями исключительно для публикаций музыкальных и концертных анонсов. Исключением был недавний пост, в котором он лаконично поздравил свою вторую дочь Еву Лепсверидзе. Потому большинство поклонников имеет возможность увидеть своего кумира только на сцене и на фото с его выступлений.

Друг выдающегося деятеля Игорь Крутой разместил на своей странице видеоролик, который подписал словами благодарности «за гостеприимство». Композитор поделился: «Когда встречаются два музыканта, все разговоры только вокруг музыки». Несмотря на то, что основной посыл записи был исключительно творческий, подписчики Сети обратили особое внимание на внешний вид Григория Лепса.

Поклонники исполнителя сильно обеспокоились состоянием его здоровья. Они утверждают, что певец «вовсе не бережет себя», а некоторые отметили, будто он «сильно похудел». Хотя пользователи Сети написали в комментариях под видео о своих догадках на счет «тяжелой болезни» Григория Лепса, все они остались без подтверждения или опровержения. Как известно, официальных заявлений в интервью или Сети певец не делал.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:00

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