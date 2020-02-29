АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые нашли три связанных со смертельным заболеванием легких…
EUR 73.72 USD 66.99
Курс валют на 29.02.2020

Эксперты составили список советов для желающих купить авто с рук

Приобретение машины является ответственным делом, в особенности на вторичном рынке. В связи с этим эксперты составили список советов для тех, кто желает купить авто с рук.

Главные признаки плохого ремонта – это детали, отличающиеся по цвету и уровню блеска, а также неровные зазоры между ними. Также стоит обратить внимание на фары, ведь они должны быть одинаковыми. Это же касается и шин. Эксперты рекомендуют изучить реальный пробег транспортного средства. Если в нем установлен цифровой одометр, то информация о пробеге может находится в одном из блоков управления. В случае, если устройство барабанное, то здесь нужно использовать дедовские методы. Следующим советом стала диагностика двигателя и коробки передач. Можно поискать следы утечки масла и жидкостей, для чего необходимо открутить масляную пробку и посмотреть, есть ли на обратной стороне белые следы.

При выборе авто с АКПП нельзя самостоятельно проверить ее состояние, поэтому следует обратиться к профессионалам. Совершение сделки с рук требует внимательности. Эксперты советуют платить за свою покупку с помощью банковского перевода, избегая встреч в безлюдных местах. Кроме этого, раньше для переоформления недавно приобретенной машины продавец и покупатель сидели в очередях в спецЦОН. Сейчас переделать документы и получить новые госномера для автомобиля можно прямо дома, воспользовавшись сайтом электронного правительства.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты составили список советов для желающих купить авто с…
«Не бережет себя»: Поклонники Григория Лепса выразили беспокойство о здоровье…
Ученые определили благоприятное время суток для…
Эксперты рассказали о методах обмана на…
Переодевшиеся в зловещие костюмы Лиза и Гарри Галкины «напугали» Аллу…
У звезды «Дом-2» Алены Рапунцель появились первые претензии к Денису…
Специалисты составили рейтинг лучших бюджетных пикапов в…
Звезда «Дом-2» Катя Скалон: «Иванов кричал моей маме в трубку, что хочет от меня…
«Не нравится ни гостям, ни зрителям»: Эксперт Евгений Додолев объяснил громкий провал телеведущей Ксении Собчак на Первом…
«Безобидные нарушения ПДД»: Эксперты рассказали, за что можно лишиться…
В Сети появились шпионские фото Skoda Octavia…
Лера Кудрявцева рассказала о преследующих её панических…
В Сети опубликованы патентные изображения Seat…
“Убийца ноутбуков”: Apple выпустит планшет iPad Pro 2020, оснащенный клавиатурой с сенсорной…
В Новосибирске мужчина умер при падении с 9…
В России с 1 марта начнет действовать ГОСТ для разливной питьевой…
В Бразилии ученые расшифровали геном китайского…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась впечатлениями о концерте в…
Ученые опровергли ценность биодобавок «Омега-3» для снижения риска развития…
Звезда “Дом-2”Алена Рапунцель избавляется от тату с именем Романа…
Ученые заявили о способности жира снимать напряжение с…
Волгоградка вышла в свет вместе с поклонником ведущей «Дом-2» Ольги Бузовой Романом…
Муж Анастасии Ивлеевой Элджей снял белые линзы ради обложки новой…
Эксперт рассказала, как правильно выбирать цветы к 8…
Друзья Армена Джигарханяна хотят взыскать с Виталины Цымбалюк-Романовской 15 млн…
Эксперты назвали Xiaomi Mi Note 10 Pro лучшим…
«Мне страшно»: Звезда «Дом-2» Ксюша Шаповал готовится к серьёзной…
Компания «АвтоВАЗ» убрала функцию «климат-контроль» в автомобильной серии Lada…
Просмотреть все новости