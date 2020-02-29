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Эксперты рассказали о методах обмана на шиномонтаже

Эксперты рассказали о том, как обманывают клиентов на шиномонтаже. Как выяснилось, особенно эти методы популярны в межсезонье.

Нередко работники шинных сервисов навязывают клиентам дополнительные услуги, которые не нужны для нормального функционирования авто. К примеру, это касается накачки шин азотом. Если дело касается автоспорта, можно увидеть логику – азот не горит, а вот для гражданских машин в этом нет смысла. Более того, вместо вышеуказанного вещества накачать могут просто воздух.

Также встречаются и другие методы обмана. Мастера могут применить материалы, которые уже использовались, и выдать их за новые. Встречается, что при балансировке колёс вместо новых грузиков набивают старые. Наряду с этим клиент платит за оригинальные запчасти. Подобная ситуация происходит и с самоклеющимися грузиками – их заменяют набивными.

Из этого следует, что не стоит всецело доверять работникам шинных сервисов и технических центров. Как рекомендует портал "Авто взгляд", необходимо заранее договориться о работе, стоимости и следить за процессом.

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:44

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